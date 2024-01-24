Соловьева (Трантина) Мария Феофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Трантина) Мария Феофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трантин Феофан

Мать: Трантина Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Соловьев Владимир Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Владимир Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Владимир Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Николай Владимирович

Отец ребёнка: Соловьев Владимир Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Владимир Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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