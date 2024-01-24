Соловьева (Трантина) Мария Феофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трантин Феофан
Мать: Трантина Вера Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Соловьев Владимир Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соловьев Владимир Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соловьев Владимир Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Николай Владимирович
Отец ребёнка: Соловьев Владимир Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно