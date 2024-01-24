Соловьев Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Владимир Владимирович

Соловьев Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соловьев Владимир Георгиевич

Мать: Соловьева Мария Феофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мокеева Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Соловьева Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Зоя Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Зоя Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close