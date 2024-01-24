Соловьев Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мокеева Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Соловьева Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьева Зоя Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соловьева Зоя Ивановна
Смерть
Неизвестно