Соловьева Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Зоя Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мокеева (Соловьева) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Соловьев Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Владимир Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Владимир Владимирович

Смерть
Неизвестно

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