Макарова (Трантина) Александра Феофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова (Макарова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Макаров Иван Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1968