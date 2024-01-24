Макарова (Трантина) Александра Феофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Трантина) Александра Феофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Трантин Феофан

Мать: Трантина (Лебедева) Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова (Макарова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Макаров Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Иван Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Иван Егорович

Смерть
1968

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