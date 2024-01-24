Макаров Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова (Макарова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Макарова (Трантина) Александра Феофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова (Трантина) Александра Феофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова (Трантина) Александра Феофановна

Смерть
Неизвестно

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