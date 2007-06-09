Краснянская (Войцех) Вера Федоровна
Место рождения
Дата рождения01.10.1930
Дата смерти09.06.2007
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краснянская Валентина Александровна
Отец ребёнка: Краснянский Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснянский Александр Александрович
Отец ребёнка: Краснянский Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краснянская Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Краснянский Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краснянская Галина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Краснянский Александр Васильевич
Смерть
09.06.2007