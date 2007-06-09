Краснянская (Войцех) Вера Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснянская (Войцех) Вера Федоровна

Место рождения

Сарыколь, Сарыкольский район, Костанайская область

Дата рождения

01.10.1930

Дата смерти

09.06.2007

Пол

Женский

Добавил:

УГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1930

Отец: Войцех Фёдор Яковлевич

Мать: Войцех (Карпето) Варвара Павловна

Сарыколь, Сарыкольский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснянская Валентина Александровна

Отец ребёнка: Краснянский Александр Васильевич

Сарыколь, Сарыкольский район, Костанайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснянский Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснянский Александр Александрович

Отец ребёнка: Краснянский Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснянская Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Краснянский Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснянская Галина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснянский Александр Васильевич

Сарыколь, Сарыкольский район, Костанайская область
Смерть
09.06.2007
Сарыколь, Сарыкольский район, Костанайская область

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