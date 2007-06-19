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Краснянский Александр Васильевич

Место рождения

Сарыколь, Сарыкольский район, Костанайская область

Дата рождения

14.05.1926

Дата смерти

19.06.2007

Пол

Мужской

Добавил:

УГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1926

Отец: Краснянский Василий Александрович

Мать: Краснянская (Волкова) Матрёна Кондатьевна

Сарыколь, Сарыкольский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснянская Валентина Александровна

Мать ребёнка: Краснянская (Войцех) Вера Федоровна

Сарыколь, Сарыкольский район, Костанайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснянская (Войцех) Вера Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснянский Александр Александрович

Мать ребёнка: Краснянская (Войцех) Вера Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснянская Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Краснянская (Войцех) Вера Федоровна

Рождение ребёнка
08.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснянская (Войцех) Вера Федоровна

Сарыколь, Сарыкольский район, Костанайская область
Смерть
19.06.2007
Сарыколь, Сарыкольский район, Костанайская область

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