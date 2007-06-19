Краснянский Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения14.05.1926
Дата смерти19.06.2007
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краснянская Валентина Александровна
Мать ребёнка: Краснянская (Войцех) Вера Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснянский Александр Александрович
Мать ребёнка: Краснянская (Войцех) Вера Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краснянская Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Краснянская (Войцех) Вера Федоровна
Рождение ребёнка
08.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Краснянская (Войцех) Вера Федоровна
Смерть
19.06.2007