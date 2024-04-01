Войцех (Карпето) Варвара Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войцех (Карпето) Варвара Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Нечитайло Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Войцех Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Войцех Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Войцех Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Войцех Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
01.10.1930

Дочь: Краснянская (Войцех) Вера Федоровна

Отец ребёнка: Войцех Фёдор Яковлевич

Сарыколь, Сарыкольский район, Костанайская область
Смерть
Неизвестно

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