Войцех (Карпето) Варвара Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Нечитайло Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Войцех Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Войцех Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Войцех Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
01.10.1930
Дочь: Краснянская (Войцех) Вера Федоровна
Отец ребёнка: Войцех Фёдор Яковлевич
Сарыколь, Сарыкольский район, Костанайская область
Смерть
Неизвестно