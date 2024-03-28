Войцех Фёдор Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войцех Фёдор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1930

Дочь: Краснянская Вера Федоровна

Мать ребёнка: Войцех Варвара Павловна

Сарыколь, Сарыкольский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Войцех Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Войцех Варвара Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Войцех Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Войцех Варвара Павловна

Смерть
Неизвестно
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