Войцех Фёдор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.10.1930
Дочь: Краснянская Вера Федоровна
Мать ребёнка: Войцех Варвара Павловна
Сарыколь, Сарыкольский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Войцех Варвара Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Войцех Владимир Фёдорович
Мать ребёнка: Войцех Варвара Павловна
Смерть
Неизвестно