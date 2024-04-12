Рождественский Петр Федоров
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти1916
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Рождение ребёнка
05.01.1888
Сын: Рождественский Иоанн Петров
Мать ребёнка: Воробьева Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
20.03.1890
Дочь: Белоусова Лидия Петрова
Мать ребёнка: Воробьева Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
25.11.1892
Дочь: Рождественская Екатерина Петрова
Мать ребёнка: Воробьева Анастасия Андреева
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
11.02.1895
Дочь: Малыгина Мария Петровна
Мать ребёнка: Рождественская Таисия Николаевна
Рождение ребёнка
28.05.1896
Дочь: Елена Петровна
Мать ребёнка: Рождественская Таисия Николаевна
Рождение ребёнка
15.07.1897
Дочь: Вера Петровна
Мать ребёнка: Рождественская Таисия Николаевна
Рождение ребёнка
15.08.1898 ст.
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Рождественская Таисия Николаевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Рождественская Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
28.12.1908 ст.
Дочь: Ковырялова Зоя Петровна
Мать ребёнка: Рождественская Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1916