Рождественский Петр Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРождественский Петр Федоров

Рождественский Петр Федоров

Место рождения

Каргасок, Каргасокский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Отец

1840 г.р.

Мать

Жена

1870 г.р.
1878 г.р.
1868 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Рождественский Федор Васильев

Мать: Рождественская Анастасия Давыдова

Каргасок, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
05.01.1888

Сын: Рождественский Иоанн Петров

Мать ребёнка: Воробьева Анастасия Андреева

Каргасок, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
20.03.1890

Дочь: Белоусова Лидия Петрова

Мать ребёнка: Воробьева Анастасия Андреева

Каргасок, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
25.11.1892

Дочь: Рождественская Екатерина Петрова

Мать ребёнка: Воробьева Анастасия Андреева

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
11.02.1895

Дочь: Малыгина Мария Петровна

Мать ребёнка: Рождественская Таисия Николаевна

Новолокти, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.05.1896

Дочь: Елена Петровна

Мать ребёнка: Рождественская Таисия Николаевна

Новолокти, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.07.1897

Дочь: Вера Петровна

Мать ребёнка: Рождественская Таисия Николаевна

Новолокти, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.08.1898 ст.

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Рождественская Таисия Николаевна

Новолокти, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Рождественская Екатерина Ивановна

Новолокти, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.12.1908 ст.

Дочь: Ковырялова Зоя Петровна

Мать ребёнка: Рождественская Екатерина Ивановна

Новолокти, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рождественская Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Анастасия Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рождественская Таисия Николаевна

Смерть
1916
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close