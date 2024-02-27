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Рождественская Анастасия Давыдова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Рождественский Иоанн Федоров

Отец ребёнка: Рождественский Федор Васильев

Рождение ребёнка
1867

Сын: Рождественский Петр Федоров

Отец ребёнка: Рождественский Федор Васильев

Каргасок, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Рождественский Виктор Федоров

Отец ребёнка: Рождественский Федор Васильев

Рождение ребёнка
16.04.1872

Дочь: Рождественская Хиония Федотовна

Отец ребёнка: Рождественский Федор Васильев

Смерть
Неизвестно

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