Рождественская Анастасия Давыдова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Рождественский Иоанн Федоров
Отец ребёнка: Рождественский Федор Васильев
Рождение ребёнка
1867
Сын: Рождественский Петр Федоров
Отец ребёнка: Рождественский Федор Васильев
Каргасок, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1870
Сын: Рождественский Виктор Федоров
Отец ребёнка: Рождественский Федор Васильев
Рождение ребёнка
16.04.1872
Дочь: Рождественская Хиония Федотовна
Отец ребёнка: Рождественский Федор Васильев
Смерть
Неизвестно