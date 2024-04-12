Рождественский Федор Васильев
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
1865
Сын: Рождественский Иоанн Федоров
Мать ребёнка: Рождественская Анастасия Давыдова
Рождение ребёнка
1867
Сын: Рождественский Петр Федоров
Мать ребёнка: Рождественская Анастасия Давыдова
Рождение ребёнка
1870
Сын: Рождественский Виктор Федоров
Мать ребёнка: Рождественская Анастасия Давыдова
Рождение ребёнка
16.04.1872
Дочь: Рождественская Хиония Федотовна
Мать ребёнка: Рождественская Анастасия Давыдова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно