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Рождественский Федор Васильев

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Место рождения

Каргасок, Каргасокский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Каргасок, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Рождественский Иоанн Федоров

Мать ребёнка: Рождественская Анастасия Давыдова

Рождение ребёнка
1867

Сын: Рождественский Петр Федоров

Мать ребёнка: Рождественская Анастасия Давыдова

Каргасок, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Рождественский Виктор Федоров

Мать ребёнка: Рождественская Анастасия Давыдова

Рождение ребёнка
16.04.1872

Дочь: Рождественская Хиония Федотовна

Мать ребёнка: Рождественская Анастасия Давыдова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рождественская Евфросинья Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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