Рождественская Таисия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти15.12.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1895
Дочь: Малыгина Мария Петровна
Отец ребёнка: Рождественский Петр Федоров
Рождение ребёнка
28.05.1896
Дочь: Елена Петровна
Отец ребёнка: Рождественский Петр Федоров
Рождение ребёнка
15.07.1897
Дочь: Вера Петровна
Отец ребёнка: Рождественский Петр Федоров
Рождение ребёнка
15.08.1898 ст.
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Рождественский Петр Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.12.1904 ст.