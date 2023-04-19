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Рождественская Таисия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

15.12.1904 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1895

Дочь: Малыгина Мария Петровна

Отец ребёнка: Рождественский Петр Федоров

Новолокти, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.05.1896

Дочь: Елена Петровна

Отец ребёнка: Рождественский Петр Федоров

Новолокти, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.07.1897

Дочь: Вера Петровна

Отец ребёнка: Рождественский Петр Федоров

Новолокти, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.08.1898 ст.

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Рождественский Петр Федоров

Новолокти, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рождественский Петр Федоров

Смерть
15.12.1904 ст.
Новолокти, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
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