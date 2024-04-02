Кожевников Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКожевников Алексей

Кожевников Алексей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Кожевников Максим

Мать: ?

Рождение ребёнка
18.04.1808

Дочь: Рекшинская Ирина

Мать ребёнка: Кожевникова Анна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Кожевников Петр

Мать ребёнка: Кожевникова Анна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Кожевников Максим

Мать ребёнка: Кожевникова Анна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Кожевникова Анна

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Кожевников Игнатий

Мать ребёнка: Кожевникова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожевникова Анна

Работа или профессия
Неизвестно
Сапожник, столяр, строитель ветряных мельниц
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close