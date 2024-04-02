Кожевников Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Кожевников Максим
Мать: ?
Рождение ребёнка
18.04.1808
Дочь: Рекшинская Ирина
Мать ребёнка: Кожевникова Анна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Кожевников Петр
Мать ребёнка: Кожевникова Анна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Кожевников Максим
Мать ребёнка: Кожевникова Анна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Кожевникова Анна
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Кожевников Игнатий
Мать ребёнка: Кожевникова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кожевникова Анна
Работа или профессия
Неизвестно
Сапожник, столяр, строитель ветряных мельниц
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно