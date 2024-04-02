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Кожевников Максим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Кожевников Алексей

Мать: Кожевникова Анна

Работа или профессия
С 1852
Чугунолитейный завод г. Семенов
заведовал делами
Рождение ребёнка
1856

Сын: Кожевников Алексей

Мать ребёнка: Кожевникова Василиса

Работа или профессия
С 1872 по 1873
Семенов
строил казармы
Работа или профессия
С 1879 по 1880
Городец
строил чугунолитейный завод братьев Рязановых и Овчинниковых
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожевникова Василиса

Работа или профессия
Неизвестно
столяр, строитель водяных и ветряных мельниц
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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