Кожевников Максим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Кожевников Алексей
Мать: Кожевникова Анна
Работа или профессия
С 1852
Чугунолитейный завод г. Семенов
заведовал делами
Рождение ребёнка
1856
Сын: Кожевников Алексей
Мать ребёнка: Кожевникова Василиса
Работа или профессия
С 1872 по 1873
Семенов
строил казармы
Работа или профессия
С 1879 по 1880
Городец
строил чугунолитейный завод братьев Рязановых и Овчинниковых
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кожевникова Василиса
Работа или профессия
Неизвестно
столяр, строитель водяных и ветряных мельниц
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно