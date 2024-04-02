Кожевникова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.04.1808
Дочь: Рекшинская Ирина
Отец ребёнка: Кожевников Алексей
Рождение ребёнка
1809
Сын: Кожевников Петр
Отец ребёнка: Кожевников Алексей
Рождение ребёнка
1811
Сын: Кожевников Максим
Отец ребёнка: Кожевников Алексей
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Кожевников Алексей
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Кожевников Игнатий
Отец ребёнка: Кожевников Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кожевников Алексей
Смерть
Неизвестно