Кожевникова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевникова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1808

Дочь: Рекшинская Ирина

Отец ребёнка: Кожевников Алексей

Рождение ребёнка
1809

Сын: Кожевников Петр

Отец ребёнка: Кожевников Алексей

Рождение ребёнка
1811

Сын: Кожевников Максим

Отец ребёнка: Кожевников Алексей

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Кожевников Алексей

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Кожевников Игнатий

Отец ребёнка: Кожевников Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевников Алексей

Смерть
Неизвестно
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