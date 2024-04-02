Кожевников Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Кожевников Алексей
Мать: Кожевникова Анна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Кожевникова Матрена
Рождение ребёнка
1840
Сын: Кожевников Феофилакт
Мать ребёнка: Кожевникова Матрена
Работа или профессия
Неизвестно
часовщик, настройщик роялей, гармоней, народный лекарь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1845