Кожевников Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевников Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Кожевников Алексей

Мать: Кожевникова Анна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Кожевников Константин

Мать ребёнка: Кожевникова Матрена

Рождение ребёнка
1840

Сын: Кожевников Феофилакт

Мать ребёнка: Кожевникова Матрена

Работа или профессия
Неизвестно
часовщик, настройщик роялей, гармоней, народный лекарь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1845
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