Petrushkin (Podgorneff) Agnes (Fannie) George Grigorievna
Место рожденияRussia
Дата рождения24.03.1890
Дата смерти15.08.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Иммиграция
1913
Рождение ребёнка
09.08.1914
Сын: Petrushkin William Martin
Отец ребёнка: Петрушкин Petrushkin Martin
California, United States of America
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Mary Martin
Отец ребёнка: Петрушкин Petrushkin Martin
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Рождение ребёнка
30.10.1916
Дочь: Katherine Martin
Отец ребёнка: Петрушкин Petrushkin Martin
Los Angeles County, California, United states
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын: Petruskin George
Отец ребёнка: Петрушкин Petrushkin Martin
California, United States
Рождение ребёнка
Около 1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петрушкин Petrushkin Martin
California, United States
Рождение ребёнка
Около 1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петрушкин Petrushkin Martin
California, United States
Рождение ребёнка
Около 1929
Сын: Petruskin Nick
Отец ребёнка: Петрушкин Petrushkin Martin
California, United States
Место жительства
1930
Alpaugh, Tulare, California, USA
Место жительства
Неизвестно
Fresno, California 93728, USA
Смерть
15.08.1973
Fresno, Fresno, California, United States