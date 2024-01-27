Petrushkin (Podgorneff) Agnes (Fannie) George Grigorievna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиPetrushkin (Podgorneff) Agnes (Fannie) George Grigorievna

Petrushkin (Podgorneff) Agnes (Fannie) George Grigorievna

Место рождения

Russia

Дата рождения

24.03.1890

Дата смерти

15.08.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1914 г.р.
1915 г.р.
1916 г.р.
Около 1921 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Russia
Иммиграция
1913
Рождение ребёнка
09.08.1914

Сын: Petrushkin William Martin

Отец ребёнка: Петрушкин Petrushkin Martin

California, United States of America
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Mary Martin

Отец ребёнка: Петрушкин Petrushkin Martin

Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Рождение ребёнка
30.10.1916

Дочь: Katherine Martin

Отец ребёнка: Петрушкин Petrushkin Martin

Los Angeles County, California, United states
Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Petruskin George

Отец ребёнка: Петрушкин Petrushkin Martin

California, United States
Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петрушкин Petrushkin Martin

California, United States
Рождение ребёнка
Около 1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петрушкин Petrushkin Martin

California, United States
Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Petruskin Nick

Отец ребёнка: Петрушкин Petrushkin Martin

California, United States
Место жительства
1930
Alpaugh, Tulare, California, USA
Место жительства
Неизвестно
Fresno, California 93728, USA
Смерть
15.08.1973
Fresno, Fresno, California, United States
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close