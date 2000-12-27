Petrushkin William Martin — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Petrushkin William Martin

Место рождения

California, United States of America

Дата рождения

09.08.1914

Дата смерти

27.12.2000

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

Около 1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1914

Отец: Петрушкин Petrushkin Martin

Мать: Petrushkin Agnes (Fannie) George Grigorievna

California, United States of America
Место жительства
1930
Alpaugh, Tulare, California, USA
Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Petrushkin Anna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Petrushkin Anna

Место жительства
Неизвестно
Fresno, California 93728, USA
Смерть
27.12.2000
Fresno, Fresno, California, United States of America
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