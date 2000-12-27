Petrushkin William Martin
Место рожденияCalifornia, United States of America
Дата рождения09.08.1914
Дата смерти27.12.2000
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1914
California, United States of America
Место жительства
1930
Alpaugh, Tulare, California, USA
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Petrushkin Anna
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Petrushkin Anna
Место жительства
Неизвестно
Fresno, California 93728, USA
Смерть
27.12.2000
Fresno, Fresno, California, United States of America