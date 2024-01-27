Петрушкин Petrushkin Martin
Место рожденияRussia
Дата рождения25.12.1893
Дата смерти23.04.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1893
Russia
Иммиграция
1913
Рождение ребёнка
09.08.1914
Сын: Petrushkin William Martin
Мать ребёнка: Petrushkin Agnes (Fannie) George Grigorievna
California, United States of America
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Mary Martin
Мать ребёнка: Petrushkin Agnes (Fannie) George Grigorievna
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Рождение ребёнка
30.10.1916
Дочь: Katherine Martin
Мать ребёнка: Petrushkin Agnes (Fannie) George Grigorievna
Los Angeles County, California, United states
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын: Petruskin George
Мать ребёнка: Petrushkin Agnes (Fannie) George Grigorievna
California, United States
Рождение ребёнка
Около 1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Petrushkin Agnes (Fannie) George Grigorievna
California, United States
Рождение ребёнка
Около 1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Petrushkin Agnes (Fannie) George Grigorievna
California, United States
Рождение ребёнка
Около 1929
Сын: Petruskin Nick
Мать ребёнка: Petrushkin Agnes (Fannie) George Grigorievna
California, United States
Место жительства
1930
Alpaugh, Tulare, California, USA
Смерть
23.04.1951
Fresno, Fresno, California, United States