Петрушкин Petrushkin Martin — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрушкин Petrushkin Martin

Место рождения

Russia

Дата рождения

25.12.1893

Дата смерти

23.04.1951

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

1914 г.р.
1915 г.р.
1916 г.р.
Около 1921 г.р.
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ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
25.12.1893

Отец: Petrushkin Василий William Матвеевич Matthew

Мать: Petrushkin Hazel

Russia
Иммиграция
1913
Рождение ребёнка
09.08.1914

Сын: Petrushkin William Martin

Мать ребёнка: Petrushkin Agnes (Fannie) George Grigorievna

California, United States of America
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Mary Martin

Мать ребёнка: Petrushkin Agnes (Fannie) George Grigorievna

Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Рождение ребёнка
30.10.1916

Дочь: Katherine Martin

Мать ребёнка: Petrushkin Agnes (Fannie) George Grigorievna

Los Angeles County, California, United states
Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Petruskin George

Мать ребёнка: Petrushkin Agnes (Fannie) George Grigorievna

California, United States
Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Petrushkin Agnes (Fannie) George Grigorievna

California, United States
Рождение ребёнка
Около 1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Petrushkin Agnes (Fannie) George Grigorievna

California, United States
Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Petruskin Nick

Мать ребёнка: Petrushkin Agnes (Fannie) George Grigorievna

California, United States
Место жительства
1930
Alpaugh, Tulare, California, USA
Смерть
23.04.1951
Fresno, Fresno, California, United States
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