Petruskin Nick
Место рожденияCalifornia, United States
Дата рожденияОколо 1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929
California, United States
Место жительства
1930
Alpaugh, Tulare, California, USA
Рождение ребёнка
Около 1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Petrushkin Vera
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Petrushkin Vera
Смерть
Неизвестно