Petruskin Nick — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Petruskin Nick

Место рождения

California, United States

Дата рождения

Около 1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

Около 1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929

Отец: Петрушкин Petrushkin Martin

Мать: Petrushkin Agnes (Fannie) George Grigorievna

California, United States
Место жительства
1930
Alpaugh, Tulare, California, USA
Рождение ребёнка
Около 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Petrushkin Vera

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Petrushkin Vera

Смерть
Неизвестно
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