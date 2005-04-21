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Качин Алексей Васильевич

Место рождения

Гоношиха, Заринский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

18.03.1939

Дата смерти

21.04.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1939

Отец: Качин Василий Ильич

Мать: Качина (Казанцева) Ульяна Авдеевна

Гоношиха, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Качина Светлана

Рождение ребёнка
1962

Дочь: (Качина) Лариса Алексеевна

Мать ребёнка: Качина Светлана

Рождение ребёнка
01.10.1964

Дочь: Панарина (Качина) Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Качина (Проскурина) Нина Ивановна

Бракосочетание
19.11.1964

Жена: Качина (Проскурина) Нина Ивановна

Заринск, город Заринск, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.02.1968

Дочь: Богомолова (Качина) Лариса Алексеевна

Мать ребёнка: Качина (Проскурина) Нина Ивановна

Смерть
21.04.2005
Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: хроническая ишемическая болезнь сердца

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