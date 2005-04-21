Качин Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения18.03.1939
Дата смерти21.04.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Качина Светлана
Рождение ребёнка
1962
Дочь: (Качина) Лариса Алексеевна
Мать ребёнка: Качина Светлана
Рождение ребёнка
01.10.1964
Дочь: Панарина (Качина) Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Качина (Проскурина) Нина Ивановна
Бракосочетание
19.11.1964
Заринск, город Заринск, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.02.1968
Дочь: Богомолова (Качина) Лариса Алексеевна
Мать ребёнка: Качина (Проскурина) Нина Ивановна
Смерть
21.04.2005
Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: хроническая ишемическая болезнь сердца