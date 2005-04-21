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(Качина) Лариса Алексеевна
(Качина) Лариса Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1962
Пол
Женский
Отец
Качин Алексей Васильевич
1939 г.р.
Мать
Качина Светлана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Отец:
Качин Алексей Васильевич
Мать:
Качина Светлана
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