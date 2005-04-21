(Качина) Лариса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Качина) Лариса Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1962

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Качин Алексей Васильевич

Мать: Качина Светлана

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