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Панарина (Качина) Ирина Алексеевна

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Место рождения

Сорокино

Дата рождения

01.10.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1964

Отец: Качин Алексей Васильевич

Мать: Качина Нина Ивановна

Сорокино
Рождение ребёнка
03.06.1988

Дочь: Позднякова Лилия Борисовна

Отец ребёнка: Панарин Борис Николаевич

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.02.1992

Дочь: Панарина Юлия Борисовна

Отец ребёнка: Панарин Борис Николаевич

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Борис Николаевич

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