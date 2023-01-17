Панарина (Качина) Ирина Алексеевна
Место рожденияСорокино
Дата рождения01.10.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1964
Отец: Качин Алексей Васильевич
Мать: Качина Нина Ивановна
Сорокино
Рождение ребёнка
03.06.1988
Дочь: Позднякова Лилия Борисовна
Отец ребёнка: Панарин Борис Николаевич
Рождение ребёнка
10.02.1992
Дочь: Панарина Юлия Борисовна
Отец ребёнка: Панарин Борис Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно