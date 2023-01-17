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Качин Василий Ильич

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Место рождения

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

24.12.1901

Дата смерти

05.02.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1901

Отец: Качин Илья Стефанович

Мать: Качина Анна Евсеевна

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1936

Сын: Качин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Качина Ульяна Авдеевна

Рождение ребёнка
18.03.1939

Сын: Качин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Качина Ульяна Авдеевна

Гоношиха, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1940

Сын: Качин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Качина Ульяна Авдеевна

Военная служба
С 28.08.1941 по 13.08.1945
Сорокино
Род войск: 49 отдельный дорожно-эксплуатационный батальон (49 одэб) Воинское звание: Рядовой регулировщик 49 отдельного дорожного эксплуатационного батальона | Память народа Качин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Качина Ульяна Авдеевна

Смерть
05.02.1949
Гоношиха, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: Туберкулез легких
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