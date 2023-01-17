Качин Василий Ильич
Место рождения
Дата рождения24.12.1901
Дата смерти05.02.1949
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1901
Отец: Качин Илья Стефанович
Мать: Качина Анна Евсеевна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Качин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Качина Ульяна Авдеевна
Рождение ребёнка
18.03.1939
Мать ребёнка: Качина Ульяна Авдеевна
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Качина Ульяна Авдеевна
Военная служба
С 28.08.1941 по 13.08.1945
Сорокино
Род войск: 49 отдельный дорожно-эксплуатационный батальон (49 одэб) Воинское звание: Рядовой регулировщик 49 отдельного дорожного эксплуатационного батальона | Память народа Качин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Качина Ульяна Авдеевна
Смерть
05.02.1949
Причина смерти: Туберкулез легких