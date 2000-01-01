Качин Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Качин Василий Ильич
Мать: Качина Ульяна Авдеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Качин Владимир Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Качин Сергей? Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Качин Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана