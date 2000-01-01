Качин Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качин Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Качин Василий Ильич

Мать: Качина Ульяна Авдеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качин Владимир Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качин Сергей? Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качин Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

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