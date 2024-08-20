Качина (Казанцева) Ульяна Авдеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качина (Казанцева) Ульяна Авдеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Казанцев Авдей Парамонович

Мать: Казанцева Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качин Василий Ильич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Качин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Качин Василий Ильич

Рождение ребёнка
18.03.1939

Сын: Качин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Качин Василий Ильич

Гоношиха, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1940

Сын: Качин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Качин Василий Ильич

Смерть
Неизвестно

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