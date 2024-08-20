Качина (Казанцева) Ульяна Авдеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Казанцев Авдей Парамонович
Мать: Казанцева Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Качин Василий Ильич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Качин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Качин Василий Ильич
Рождение ребёнка
18.03.1939
Отец ребёнка: Качин Василий Ильич
Гоношиха, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Качин Василий Ильич
Смерть
Неизвестно