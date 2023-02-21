Казанцева Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцева Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Качина Ульяна Авдеевна

Отец ребёнка: Казанцев Авдей Парамонович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Казанцев Иван Авдеевич

Отец ребёнка: Казанцев Авдей Парамонович

Гоношиха, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанцев Авдей Парамонович

Смерть
Неизвестно
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