Михайлов Петр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Кубыкина Анисья Петровна
Мать ребёнка: Михайлова Анастасия Зотикова
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Богунова Елисавета Петровна
Мать ребёнка: Михайлова Анастасия Зотикова
Рождение ребёнка
08.08.1873
Мать ребёнка: Михайлова Анастасия Зотикова
Рождение ребёнка
16.07.1887
Мать ребёнка: Михайлова? Мухина 2? Неонила Исмаилова
Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Михайлова Анастасия Зотикова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Михайлова Анастасия Зотикова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Михайлова Анастасия Зотикова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анфиса Петрова
Мать ребёнка: Михайлова Анастасия Зотикова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно