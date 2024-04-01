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Михайлов Петр Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлов Иван Казак Выс. Медвежьего Матвеев

Мать: Михайлова Авдотья Дмитриева

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Кубыкина Анисья Петровна

Мать ребёнка: Михайлова Анастасия Зотикова

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Богунова Елисавета Петровна

Мать ребёнка: Михайлова Анастасия Зотикова

Рождение ребёнка
08.08.1873

Сын: Михайлов Емилиан Петров

Мать ребёнка: Михайлова Анастасия Зотикова

Рождение ребёнка
16.07.1887

Сын: Михайлов Афиноген Петров

Мать ребёнка: Михайлова? Мухина 2? Неонила Исмаилова

Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова? Мухина 2? Неонила Исмаилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Николай Петров

Мать ребёнка: Михайлова Анастасия Зотикова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Дмитрий Петров

Мать ребёнка: Михайлова Анастасия Зотикова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Григорий Петров

Мать ребёнка: Михайлова Анастасия Зотикова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анфиса Петрова

Мать ребёнка: Михайлова Анастасия Зотикова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Анастасия Зотикова

Смерть
Неизвестно
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