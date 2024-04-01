Михайлов Иван Казак Выс. Медвежьего Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смерти29.03.1877
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Рождение ребёнка
03.04.1832
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Михайлова Авдотья Дмитриева
Бракосочетание
10.11.1832
Рождение ребёнка
Около ?.02.1834
Сын: Михайлов Михаил Казак Выс. Медвежьего Иванов
Мать ребёнка: Михайлова Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелькова Анна Иванова
Мать ребёнка: Михайлова Авдотья Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Андрей Солд. Пос. Токушинского Иванов
Мать ребёнка: Михайлова Авдотья Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Дмитрий Казак Выс. Медвежьего Иванов
Мать ребёнка: Михайлова Авдотья Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кадашникова Ирина Иванова
Мать ребёнка: Михайлова Авдотья Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Петр Иванов
Мать ребёнка: Михайлова Авдотья Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Михайлова Авдотья Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Анания Крест. Выс. Токушинского Иванов
Мать ребёнка: Михайлова Авдотья Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.03.1877
Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
73 года