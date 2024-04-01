Михайлов Иван Казак Выс. Медвежьего Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Иван Казак Выс. Медвежьего Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

29.03.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Михайлов Матвей Казак Р.Ганькина Михайлов

Мать: Михайлова Варвара Андреева?

Рождение ребёнка
03.04.1832

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Михайлова Авдотья Дмитриева

Бракосочетание
10.11.1832

Жена: Михайлова Евдокия Сергеева

Рождение ребёнка
Около ?.02.1834

Сын: Михайлов Михаил Казак Выс. Медвежьего Иванов

Мать ребёнка: Михайлова Евдокия Сергеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелькова Анна Иванова

Мать ребёнка: Михайлова Авдотья Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Андрей Солд. Пос. Токушинского Иванов

Мать ребёнка: Михайлова Авдотья Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Дмитрий Казак Выс. Медвежьего Иванов

Мать ребёнка: Михайлова Авдотья Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кадашникова Ирина Иванова

Мать ребёнка: Михайлова Авдотья Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Петр Иванов

Мать ребёнка: Михайлова Авдотья Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Павел Иванов

Мать ребёнка: Михайлова Авдотья Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Анания Крест. Выс. Токушинского Иванов

Мать ребёнка: Михайлова Авдотья Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Авдотья Дмитриева

Смерть
29.03.1877
Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
73 года
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