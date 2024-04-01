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Михайлов Павел Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлов Иван Казак Выс. Медвежьего Матвеев

Мать: Михайлова Авдотья Дмитриева

Рождение ребёнка
21.06.1872

Дочь: Феврония Павлова

Мать ребёнка: Михайлова Параскева Ефимова

Рождение ребёнка
12.07.1873

Сын: Михайлов Владимир Павлов

Мать ребёнка: Михайлова Параскева Ефимова

Рождение ребёнка
26.10.1874

Сын: Михайлов Дмитрий Павлов

Мать ребёнка: Михайлова Параскева Ефимова

Рождение ребёнка
08.09.1877

Дочь: Минодора Павлова

Мать ребёнка: Михайлова Параскева Ефимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сигклитикия Павлова

Мать ребёнка: Михайлова Параскева Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Параскева Ефимова

Смерть
Неизвестно
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