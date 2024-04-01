Михайлов Павел Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.1872
Дочь: Феврония Павлова
Мать ребёнка: Михайлова Параскева Ефимова
Рождение ребёнка
12.07.1873
Мать ребёнка: Михайлова Параскева Ефимова
Рождение ребёнка
26.10.1874
Мать ребёнка: Михайлова Параскева Ефимова
Рождение ребёнка
08.09.1877
Дочь: Минодора Павлова
Мать ребёнка: Михайлова Параскева Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сигклитикия Павлова
Мать ребёнка: Михайлова Параскева Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно