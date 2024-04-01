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Михайлова Авдотья Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1832

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1832

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Михайлов Иван Казак Выс. Медвежьего Матвеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелькова Анна Иванова

Отец ребёнка: Михайлов Иван Казак Выс. Медвежьего Матвеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Андрей Солд. Пос. Токушинского Иванов

Отец ребёнка: Михайлов Иван Казак Выс. Медвежьего Матвеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Дмитрий Казак Выс. Медвежьего Иванов

Отец ребёнка: Михайлов Иван Казак Выс. Медвежьего Матвеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кадашникова Ирина Иванова

Отец ребёнка: Михайлов Иван Казак Выс. Медвежьего Матвеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Петр Иванов

Отец ребёнка: Михайлов Иван Казак Выс. Медвежьего Матвеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Павел Иванов

Отец ребёнка: Михайлов Иван Казак Выс. Медвежьего Матвеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Анания Крест. Выс. Токушинского Иванов

Отец ребёнка: Михайлов Иван Казак Выс. Медвежьего Матвеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Иван Казак Выс. Медвежьего Матвеев

Смерть
До 1832
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