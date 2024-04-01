Михайлова Авдотья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.04.1832
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Михайлов Иван Казак Выс. Медвежьего Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелькова Анна Иванова
Отец ребёнка: Михайлов Иван Казак Выс. Медвежьего Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кадашникова Ирина Иванова
Отец ребёнка: Михайлов Иван Казак Выс. Медвежьего Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Петр Иванов
Отец ребёнка: Михайлов Иван Казак Выс. Медвежьего Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Михайлов Иван Казак Выс. Медвежьего Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1832