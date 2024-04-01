Михайлова Анастасия Зотикова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1887
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Кубыкина Анисья Петровна
Отец ребёнка: Михайлов Петр Иванов
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Богунова Елисавета Петровна
Отец ребёнка: Михайлов Петр Иванов
Рождение ребёнка
08.08.1873
Отец ребёнка: Михайлов Петр Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Михайлов Петр Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Михайлов Петр Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Михайлов Петр Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анфиса Петрова
Отец ребёнка: Михайлов Петр Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайлов Петр Иванов
Смерть
До 1887