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Михайлова Анастасия Зотикова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1887

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Климов Зотей Казак Выс. Ганькинского Трофимов

Мать: Климова Параскева Иванова

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Кубыкина Анисья Петровна

Отец ребёнка: Михайлов Петр Иванов

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Богунова Елисавета Петровна

Отец ребёнка: Михайлов Петр Иванов

Рождение ребёнка
08.08.1873

Сын: Михайлов Емилиан Петров

Отец ребёнка: Михайлов Петр Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Николай Петров

Отец ребёнка: Михайлов Петр Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Дмитрий Петров

Отец ребёнка: Михайлов Петр Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Григорий Петров

Отец ребёнка: Михайлов Петр Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анфиса Петрова

Отец ребёнка: Михайлов Петр Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Петр Иванов

Смерть
До 1887
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