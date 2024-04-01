Климов Зотей Казак Выс. Ганькинского Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Зотей Казак Выс. Ганькинского Трофимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.07.1835

Жена: Климова Параскева Иванова

Рождение ребёнка
17.10.1842

Сын: Климов Яков Казак Выс. Рявкинского Зотиков

Мать ребёнка: Климова Параскева Иванова

Рождение ребёнка
13.02.1848

Дочь: Суслова? Мария Зотикова

Мать ребёнка: Климова Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Харламова Александра Зотикова

Мать ребёнка: Климова Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Зотикова

Мать ребёнка: Климова Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Анастасия Зотикова

Мать ребёнка: Климова Параскева Иванова

Смерть
Неизвестно
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