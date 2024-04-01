Климов Зотей Казак Выс. Ганькинского Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.07.1835
Рождение ребёнка
17.10.1842
Сын: Климов Яков Казак Выс. Рявкинского Зотиков
Мать ребёнка: Климова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
13.02.1848
Дочь: Суслова? Мария Зотикова
Мать ребёнка: Климова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Харламова Александра Зотикова
Мать ребёнка: Климова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Зотикова
Мать ребёнка: Климова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Анастасия Зотикова
Мать ребёнка: Климова Параскева Иванова
Смерть
Неизвестно