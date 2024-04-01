Суслова? (Климова) Мария Зотикова
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1848
Дата смертиДо 1889
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1848
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1872
Дочь: (Суслова) Мария Лаврентьева
Отец ребёнка: Суслов Лаврентий Казак Выс. Токушенского Алексеев
Рождение ребёнка
20.05.1873
Дочь: (Суслова) Ефросинья Лаврентиева
Отец ребёнка: Суслов Лаврентий Казак Выс. Токушенского Алексеев
Рождение ребёнка
05.06.1874
Дочь: (Суслова) Павла Лаврентьева
Отец ребёнка: Суслов Лаврентий Казак Выс. Токушенского Алексеев
Рождение ребёнка
01.03.1876
Отец ребёнка: Суслов Лаврентий Казак Выс. Токушенского Алексеев
Смерть
До 1889