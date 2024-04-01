Суслова? (Климова) Мария Зотикова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуслова? (Климова) Мария Зотикова

Суслова? (Климова) Мария Зотикова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1848

Дата смерти

До 1889

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1848

Отец: Климов Зотей Казак Выс. Ганькинского Трофимов

Мать: Климова (Пятилетова) Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куташина? (Суслова) Екатерина Лаврентьева

Отец ребёнка: Суслов Лаврентий Казак Выс. Токушенского Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фоминцова (Суслова) Татьяна Лаврентьева

Отец ребёнка: Суслов Лаврентий Казак Выс. Токушенского Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суслов Лаврентий Казак Выс. Токушенского Алексеев

Рождение ребёнка
28.01.1872

Дочь: (Суслова) Мария Лаврентьева

Отец ребёнка: Суслов Лаврентий Казак Выс. Токушенского Алексеев

Рождение ребёнка
20.05.1873

Дочь: (Суслова) Ефросинья Лаврентиева

Отец ребёнка: Суслов Лаврентий Казак Выс. Токушенского Алексеев

Рождение ребёнка
05.06.1874

Дочь: (Суслова) Павла Лаврентьева

Отец ребёнка: Суслов Лаврентий Казак Выс. Токушенского Алексеев

Рождение ребёнка
01.03.1876

Сын: Суслов Федот Лаврентьев

Отец ребёнка: Суслов Лаврентий Казак Выс. Токушенского Алексеев

Смерть
До 1889

Мы используем куки для улучшения работы сайта.