(Екатерина Димитриевна) Матрена Дмитриева / Екатерина Димитриевна
женский, родилась 1831, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умерла 07.11.1909, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Н/З Рожд.) Ефимия Константинова
Отец ребёнка: Сорокин Константин Филиппович
Дочь: (Сорокина) Ксения Константновна
Отец ребёнка: Сорокин Константин Филиппович
Сын: Сорокин Георгий Солдат Константинов / Егор Константинович
Отец ребёнка: Сорокин Константин Филиппович
Сын: Сорокин Петр Константинов
Отец ребёнка: Сорокин Константин Филиппович
Сын: Сорокин Архип Билетный Солдат Константинов / Арсений Константинович
Отец ребёнка: Сорокин Константин Филиппович
Дочь: Дарья Константиновна
Отец ребёнка: Сорокин Константин Филиппович
Дочь: (Сорокина) Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Сорокин Константин Филиппович
Дочь: (Сорокина) Евгения Константиновна
Отец ребёнка: Сорокин Константин Филиппович