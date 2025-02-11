(Екатерина Димитриевна) Матрена Дмитриева / Екатерина Димитриевна 1831 — найти родственников по фамилии на Familio

(Екатерина Димитриевна) Матрена Дмитриева / Екатерина Димитриевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1831, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умерла 07.11.1909, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Сорокин Константин Филиппович1834 г.р.
Дети
(Н/З Рожд.) Ефимия Константинова09.07.1852 г.р.
(Сорокина) Ксения Константновна30.01.1854 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
11.05.1852

Муж: Сорокин Константин Филиппович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
09.07.1852

Дочь: (Н/З Рожд.) Ефимия Константинова

Отец ребёнка: Сорокин Константин Филиппович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
30.01.1854

Дочь: (Сорокина) Ксения Константновна

Отец ребёнка: Сорокин Константин Филиппович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
24.04.1856

Сын: Сорокин Георгий Солдат Константинов / Егор Константинович

Отец ребёнка: Сорокин Константин Филиппович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Сын: Сорокин Петр Константинов

Отец ребёнка: Сорокин Константин Филиппович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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Рождение ребёнка
23.01.1860

Сын: Сорокин Архип Билетный Солдат Константинов / Арсений Константинович

Отец ребёнка: Сорокин Константин Филиппович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Дарья Константиновна

Отец ребёнка: Сорокин Константин Филиппович

Рождение ребёнка
19.12.1866

Дочь: (Сорокина) Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Сорокин Константин Филиппович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.12.1872

Дочь: (Сорокина) Евгения Константиновна

Отец ребёнка: Сорокин Константин Филиппович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
07.11.1909
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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