Сорокин Архип Константинович
Место рождения
Дата рожденияДо 1860
Дата смерти25.07.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: Сорокин Константин Филиппович
Мать: Матрена Димитриевна
Бракосочетание
02.?.1887
Жена: Александра Никонорова
Рождение ребёнка
17.08.1888
Сын: Сорокин / Николаевка/ Иван Арсентьевич
Мать ребёнка: Александра Никонорова
Рождение ребёнка
07.12.1891
Дочь: Ульяна Архипповна
Мать ребёнка: Александра Никонорова
Рождение ребёнка
21.06.1897
Дочь: Марфа Арсентьевна
Мать ребёнка: Александра Никонорова
Рождение ребёнка
23.11.1899
Сын: Сорокин Св Во 12.05.1965 Яков Архипович
Мать ребёнка: Александра Никонорова
Смерть
25.07.1900