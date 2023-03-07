Сорокин Архип Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокин Архип Константинович

Сорокин Архип Константинович

avatar

Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

25.07.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: Сорокин Константин Филиппович

Мать: Матрена Димитриевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
02.?.1887

Жена: Александра Никонорова

Рождение ребёнка
17.08.1888

Сын: Сорокин / Николаевка/ Иван Арсентьевич

Мать ребёнка: Александра Никонорова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.12.1891

Дочь: Ульяна Архипповна

Мать ребёнка: Александра Никонорова

Рождение ребёнка
21.06.1897

Дочь: Марфа Арсентьевна

Мать ребёнка: Александра Никонорова

Рождение ребёнка
23.11.1899

Сын: Сорокин Св Во 12.05.1965 Яков Архипович

Мать ребёнка: Александра Никонорова

Смерть
25.07.1900
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close