(Семкина (Вд. Сорокина)) Александра Никонорова
женский, родилась 1866, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла После 1935
ОтецСёмкин Никанор Иванов1842 г.р.
МатьСёмкина Прасковья Васильева / Прасковья СергееваДо 1848 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Сорокин / Николаевка/ Иван Уч 1Й Мировой Войны Архипович/ Арсентьевич
Отец ребёнка: Сорокин Архип Билетный Солдат Константинов / Арсений Константинович
Дочь: (Сорокина) Ульяна Архипповна
Отец ребёнка: Сорокин Архип Билетный Солдат Константинов / Арсений Константинович
Дочь: (Сорокина) Марфа Арсентьевна
Отец ребёнка: Сорокин Архип Билетный Солдат Константинов / Арсений Константинович
Сын: Сорокин Св Во 12.05.1965 Яков Уч Вов Архипович
Отец ребёнка: Сорокин Архип Билетный Солдат Константинов / Арсений Константинович
Сын: Ярыгин-Кизирев Павел Евдокимович
Отец ребёнка: Ярыгин-Кизирев Евдоким Наумович
Дочь: (Кизирева) Акулина Евдокимовна
Отец ребёнка: Ярыгин-Кизирев Евдоким Наумович