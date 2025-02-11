(Семкина (Вд. Сорокина)) Александра Никонорова 1866 — найти родственников по фамилии на Familio

(Семкина (Вд. Сорокина)) Александра Никонорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1866, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла После 1935

Отец
Сёмкин Никанор Иванов1842 г.р.
Мать
Сёмкина Прасковья Васильева / Прасковья СергееваДо 1848 г.р.
Супруги
Сорокин Архип Билетный Солдат Константинов / Арсений Константинович23.01.1860 г.р.
Ярыгин-Кизирев Евдоким Наумович24.07.1850 г.р.
Дети
Сорокин / Николаевка/ Иван Уч 1Й Мировой Войны Архипович/ Арсентьевич17.08.1888 г.р.
(Сорокина) Ульяна Архипповна07.12.1891 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Сёмкин Никанор Иванов

Мать: Сёмкина Прасковья Васильева / Прасковья Сергеева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
02.11.1887

Муж: Сорокин Архип Билетный Солдат Константинов / Арсений Константинович

Рождение ребёнка
17.08.1888

Сын: Сорокин / Николаевка/ Иван Уч 1Й Мировой Войны Архипович/ Арсентьевич

Отец ребёнка: Сорокин Архип Билетный Солдат Константинов / Арсений Константинович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.12.1891

Дочь: (Сорокина) Ульяна Архипповна

Отец ребёнка: Сорокин Архип Билетный Солдат Константинов / Арсений Константинович

Рождение ребёнка
21.06.1897

Дочь: (Сорокина) Марфа Арсентьевна

Отец ребёнка: Сорокин Архип Билетный Солдат Константинов / Арсений Константинович

Рождение ребёнка
23.11.1899

Сын: Сорокин Св Во 12.05.1965 Яков Уч Вов Архипович

Отец ребёнка: Сорокин Архип Билетный Солдат Константинов / Арсений Константинович

Бракосочетание
12.11.1904

Муж: Ярыгин-Кизирев Евдоким Наумович

Рождение ребёнка
27.08.1906

Сын: Ярыгин-Кизирев Павел Евдокимович

Отец ребёнка: Ярыгин-Кизирев Евдоким Наумович

Рождение ребёнка
04.07.1908

Дочь: (Кизирева) Акулина Евдокимовна

Отец ребёнка: Ярыгин-Кизирев Евдоким Наумович

Место жительства
1935
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

в 1935 жила у сына Якова

Смерть
После 1935

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