Сорокин св во 12.05.1965 Яков Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1899
Дата смерти07.03.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1899
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросиния Устиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина Ирина Елисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Яковлевна
Мать ребёнка: Сорокина Ирина Елисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Сорокина Ирина Елисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорокина Ирина Елисеевна
Смерть
07.03.1979