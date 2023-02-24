Сорокин св во 12.05.1965 Яков Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокин св во 12.05.1965 Яков Архипович

Сорокин св во 12.05.1965 Яков Архипович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1899

Дата смерти

07.03.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1899

Отец: Сорокин Архип Константинович

Мать: Александра Никонорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросиния Устиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Ирина Елисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Яковлевна

Мать ребёнка: Сорокина Ирина Елисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Сорокина Ирина Елисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Ирина Елисеевна

Смерть
07.03.1979
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close