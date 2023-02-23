Сорокина Мария Платоновна

Сорокина Ирина Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Св Во 12.05.1965 Яков Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Яковлевна
Отец ребёнка: Сорокин Св Во 12.05.1965 Яков Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Сорокин Св Во 12.05.1965 Яков Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1953