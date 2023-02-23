Сорокина Мария Платоновна

Сорокина Ирина Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Ирина Елисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Св Во 12.05.1965 Яков Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Яковлевна

Отец ребёнка: Сорокин Св Во 12.05.1965 Яков Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Сорокин Св Во 12.05.1965 Яков Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Св Во 12.05.1965 Яков Архипович

Смерть
1953
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