Сорокин Константин Филиппович
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти13.08.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Филипп Григорьев Ефим Григорьев
Мать: Елена
Рождение ребёнка
30.01.1854
Дочь: Ксения Константновна
Мать ребёнка: Матрена Димитриевна
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Сорокин Георгий Константинович
Мать ребёнка: Матрена Димитриевна
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Сорокин Петр Константинов
Мать ребёнка: Матрена Димитриевна
Рождение ребёнка
До 1860
Сын: Сорокин Архип Константинович
Мать ребёнка: Матрена Димитриевна
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Дарья Константиновна
Мать ребёнка: Матрена Димитриевна
Рождение ребёнка
19.12.1866
Дочь: Анастасия Константиновна
Мать ребёнка: Матрена Димитриевна
Рождение ребёнка
20.12.1872
Дочь: Евгения Константиновна
Мать ребёнка: Матрена Димитриевна
Смерть
13.08.1913