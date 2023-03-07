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Сорокин Константин Филиппович

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

13.08.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Филипп Григорьев Ефим Григорьев

Мать: Елена

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.01.1854

Дочь: Ксения Константновна

Мать ребёнка: Матрена Димитриевна

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Сорокин Георгий Константинович

Мать ребёнка: Матрена Димитриевна

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Сорокин Петр Константинов

Мать ребёнка: Матрена Димитриевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
До 1860

Сын: Сорокин Архип Константинович

Мать ребёнка: Матрена Димитриевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Дарья Константиновна

Мать ребёнка: Матрена Димитриевна

Рождение ребёнка
19.12.1866

Дочь: Анастасия Константиновна

Мать ребёнка: Матрена Димитриевна

Рождение ребёнка
20.12.1872

Дочь: Евгения Константиновна

Мать ребёнка: Матрена Димитриевна

Смерть
13.08.1913
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