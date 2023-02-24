Сорокин Георгий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Сорокин Константин Филиппович
Мать: Матрена Димитриевна
Бракосочетание
04.11.1874
Жена: Ефимия Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1876
Мать ребёнка: Ефимия Яковлева
Рождение ребёнка
23.03.1878
Мать ребёнка: Ефимия Яковлева
Смерть
Неизвестно