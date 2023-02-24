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Сорокин Георгий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Сорокин Константин Филиппович

Мать: Матрена Димитриевна

Бракосочетание
04.11.1874

Жена: Ефимия Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Сорокин Иван Егорович

Мать ребёнка: Ефимия Яковлева

Рождение ребёнка
23.03.1878

Сын: Сорокин Гаврил Егорович

Мать ребёнка: Ефимия Яковлева

Смерть
Неизвестно
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