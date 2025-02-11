Дарья Константиновна Около 1863 — найти родственников по фамилии на Familio

Дарья Константиновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1863

умерла 18.03.1893

Мать
(Екатерина Димитриевна) Матрена Дмитриева / Екатерина Димитриевна1831 г.р.
Отец
Сорокин Константин Филиппович1834 г.р.
Супруги
Мартемьянов Петр Билетный Солдат Григорьевич20.12.1854 г.р.
Дети
Мартемьянов (Белоцерковка) Семен Пленен В 1915 Г Петрович02.09.1883 г.р.
Евдокия Петровна21.02.1885 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Сорокин Константин Филиппович

Мать: (Екатерина Димитриевна) Матрена Дмитриева / Екатерина Димитриевна

Бракосочетание
24.10.1882

Муж: Мартемьянов Петр Билетный Солдат Григорьевич

Рождение ребёнка
02.09.1883

Сын: Мартемьянов (Белоцерковка) Семен Пленен В 1915 Г Петрович

Отец ребёнка: Мартемьянов Петр Билетный Солдат Григорьевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.02.1885

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Мартемьянов Петр Билетный Солдат Григорьевич

Рождение ребёнка
01.10.1886

Сын: Мартемьянов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Мартемьянов Петр Билетный Солдат Григорьевич

Рождение ребёнка
27.09.1888

Дочь: (Устинья Петровна) Ефимия Ефимия/ Устинья Петровна

Отец ребёнка: Мартемьянов Петр Билетный Солдат Григорьевич

Рождение ребёнка
20.09.1889

Дочь: Ефимия Петровна

Отец ребёнка: Мартемьянов Петр Билетный Солдат Григорьевич

Рождение ребёнка
01.01.1891

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Мартемьянов Петр Билетный Солдат Григорьевич

Смерть
18.03.1893

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