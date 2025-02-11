Дарья Константиновна
женский, родилась Около 1863
умерла 18.03.1893
ОтецСорокин Константин Филиппович1834 г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Сорокин Константин Филиппович
Мать: (Екатерина Димитриевна) Матрена Дмитриева / Екатерина Димитриевна
Сын: Мартемьянов (Белоцерковка) Семен Пленен В 1915 Г Петрович
Отец ребёнка: Мартемьянов Петр Билетный Солдат Григорьевич
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Мартемьянов Петр Билетный Солдат Григорьевич
Сын: Мартемьянов Андрей Петрович
Отец ребёнка: Мартемьянов Петр Билетный Солдат Григорьевич
Дочь: (Устинья Петровна) Ефимия Ефимия/ Устинья Петровна
Отец ребёнка: Мартемьянов Петр Билетный Солдат Григорьевич
Дочь: Ефимия Петровна
Отец ребёнка: Мартемьянов Петр Билетный Солдат Григорьевич
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Мартемьянов Петр Билетный Солдат Григорьевич