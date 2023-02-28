Мартемьянов (Белоцерковка) Семен Петрович
Место рождения
Дата рождения02.09.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1883
Отец: Мартемьянов Петр Григорьевич
Мать: Дарья Константиновна
Рождение ребёнка
27.10.1903
Дочь: Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: Акулина Никитична
Бракосочетание
02.?.1903
Жена: Акулина Никитична
Рождение ребёнка
06.11.1905
Дочь: Матрена Семеновна
Мать ребёнка: Акулина Никитична
Рождение ребёнка
14.08.1907
Дочь: Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Акулина Никитична
Рождение ребёнка
1927
Сын: Мартемьянов (белоцерковка) Николай Семенович
Мать ребёнка: Акулина Никитична
Смерть
Неизвестно