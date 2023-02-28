Мартемьянов (Белоцерковка) Семен Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянов (Белоцерковка) Семен Петрович

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

02.09.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1883

Отец: Мартемьянов Петр Григорьевич

Мать: Дарья Константиновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.10.1903

Дочь: Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: Акулина Никитична

Бракосочетание
02.?.1903

Жена: Акулина Никитична

Рождение ребёнка
06.11.1905

Дочь: Матрена Семеновна

Мать ребёнка: Акулина Никитична

Рождение ребёнка
14.08.1907

Дочь: Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Акулина Никитична

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Мартемьянов (белоцерковка) Николай Семенович

Мать ребёнка: Акулина Никитична

Смерть
Неизвестно
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