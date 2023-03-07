(Вирясова) Акулина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вирясова) Акулина Никитична

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Место рождения

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.10.1903

Дочь: Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Мартемьянов (белоцерковка) Семен Петрович

Бракосочетание
02.?.1903

Муж: Мартемьянов (белоцерковка) Семен Петрович

Рождение ребёнка
06.11.1905

Дочь: Матрена Семеновна

Отец ребёнка: Мартемьянов (белоцерковка) Семен Петрович

Рождение ребёнка
14.08.1907

Дочь: Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Мартемьянов (белоцерковка) Семен Петрович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Мартемьянов (белоцерковка) Николай Семенович

Отец ребёнка: Мартемьянов (белоцерковка) Семен Петрович

Смерть
Неизвестно
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