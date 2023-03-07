(Вирясова) Акулина Никитична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1903
Дочь: Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Мартемьянов (белоцерковка) Семен Петрович
Бракосочетание
02.?.1903
Рождение ребёнка
06.11.1905
Дочь: Матрена Семеновна
Отец ребёнка: Мартемьянов (белоцерковка) Семен Петрович
Рождение ребёнка
14.08.1907
Дочь: Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Мартемьянов (белоцерковка) Семен Петрович
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1927
Смерть
Неизвестно