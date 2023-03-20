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Шестаков Абрам Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Шестаков Степан Михайлович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1771

Сын: Шестаков Алексей Абрамович

Мать ребёнка: Шестакова Марья Семеновна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Анна Абрамовна

Мать ребёнка: Шестакова Марья Семеновна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Шестаков Василий Абрамович

Мать ребёнка: Шестакова Марья Семеновна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Любава Абрамовна

Мать ребёнка: Шестакова Марья Семеновна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Шестаков Петр Абрамович

Мать ребёнка: Шестакова Марья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Марья Семеновна

Смерть
1820
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