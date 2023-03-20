Шестаков Абрам Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Шестаков Степан Михайлович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1771
Сын: Шестаков Алексей Абрамович
Мать ребёнка: Шестакова Марья Семеновна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Анна Абрамовна
Мать ребёнка: Шестакова Марья Семеновна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Шестаков Василий Абрамович
Мать ребёнка: Шестакова Марья Семеновна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Любава Абрамовна
Мать ребёнка: Шестакова Марья Семеновна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Шестакова Марья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1820