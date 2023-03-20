Шестаков Василий Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестаков Василий Абрамович

Шестаков Василий Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Шестаков Абрам Степанович

Мать: Шестакова Марья Семеновна

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Василиса Васильевна

Мать ребёнка: Шестакова Марья

Рождение ребёнка
1812

Сын: Шестаков Степан Васильевич

Мать ребёнка: Шестакова Марья

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Федосья Васильевна

Мать ребёнка: Шестакова Марья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Марья

Смерть
1818