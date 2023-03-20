Шестаков Василий Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Василиса Васильевна
Мать ребёнка: Шестакова Марья
Рождение ребёнка
1812
Сын: Шестаков Степан Васильевич
Мать ребёнка: Шестакова Марья
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Федосья Васильевна
Мать ребёнка: Шестакова Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шестакова Марья
Смерть
1818