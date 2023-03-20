Шестакова Марья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Марья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Шестаков Алексей Абрамович

Отец ребёнка: Шестаков Абрам Степанович

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Анна Абрамовна

Отец ребёнка: Шестаков Абрам Степанович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Шестаков Василий Абрамович

Отец ребёнка: Шестаков Абрам Степанович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Любава Абрамовна

Отец ребёнка: Шестаков Абрам Степанович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Шестаков Петр Абрамович

Отец ребёнка: Шестаков Абрам Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Абрам Степанович

Смерть
Неизвестно
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