Шестакова Марья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Шестаков Алексей Абрамович
Отец ребёнка: Шестаков Абрам Степанович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Анна Абрамовна
Отец ребёнка: Шестаков Абрам Степанович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Шестаков Василий Абрамович
Отец ребёнка: Шестаков Абрам Степанович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Любава Абрамовна
Отец ребёнка: Шестаков Абрам Степанович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Шестаков Абрам Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно