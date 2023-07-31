Щербатов Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1880
Дата смерти15.01.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1880
Бракосочетание
29.04.1915
Рождение ребёнка
05.05.1915
Дочь: Щербатова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Волконская Елена Петровна
Рождение ребёнка
14.07.1916
Дочь: Ди Серего Алигьери Мария Владимировна
Мать ребёнка: Волконская Елена Петровна
Смерть
15.01.1920