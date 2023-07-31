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Щербатов Владимир Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1880

Дата смерти

15.01.1920

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1880

Отец: Щербатов Алексей Григорьевич

Мать: Щербатова Мария Григорьевна

Бракосочетание
29.04.1915

Жена: Волконская Елена Петровна

Рождение ребёнка
05.05.1915

Дочь: Щербатова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Волконская Елена Петровна

Рождение ребёнка
14.07.1916

Дочь: Ди Серего Алигьери Мария Владимировна

Мать ребёнка: Волконская Елена Петровна

Немиров, Вінницька область
Смерть
15.01.1920
Немиров, Вінницька область
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