Щербатова (Строганова) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения17.10.1857
Дата смерти07.01.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1857
Бракосочетание
25.04.1879
Рождение ребёнка
16.02.1880
Сын: Щербатов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Щербатов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
30.08.1881
Дочь: Щербатова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Щербатов Алексей Григорьевич
Смерть
07.01.1920
Немиров, Вінницька область