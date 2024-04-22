Щербатова (Строганова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербатова (Строганова) Мария Григорьевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

17.10.1857

Дата смерти

07.01.1920

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1857

Отец: Строганов Григорий Сергеевич

Мать: Строганова Мария Болеславовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
25.04.1879

Муж: Щербатов Алексей Григорьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.02.1880

Сын: Щербатов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Щербатов Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
30.08.1881

Дочь: Щербатова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Щербатов Алексей Григорьевич

Смерть
07.01.1920
Немиров, Вінницька область
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